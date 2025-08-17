La garante sarda dei detenuti: «Basta taser, sono strumenti di tortura legalizzata»Irene Testa: «Andrebbero vietati, non possiamo usare scariche elettriche per sedare chi ha un disagio»
«Strumenti di tortura legalizzata».
Non usa mezzi termini Irene Testa, garante sarda dei detenuti, per definire i taser dopo il caso del 57enne morto ieri a Olbia.
«Ancora una morte con il taser. Non è la prima volta che accade. Prima di lui pochi mesi fa un ragazzo di 30 anni. Uso di scariche elettriche per contenere il disagio, provocando effetti fisici e psichici devastanti. A volte la morte. Si può ancora consentire l'uso di strumenti di tortura legalizzata?», scrive la garante sul suo profilo Facebook.
«Il taser – prosegue Testa rispondendo ai commenti di alcuni follower che difendono i carabinieri – è uno strumento pericoloso e andrebbe vietato». Sono «le statistiche che confermano l’alto rischio di arresto cardiaco, convulsioni, perdita del controllo muscolare, dolori atroci. Non possiamo utilizzare le scariche elettriche per sedare chi ha un disagio psichiatrico».