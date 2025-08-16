Schianto fra Arzachena e Cannigione: furgone si ribalta, un feritoL’incidente in località Micalosu
Incidente verso le 18 in località Micalosu, sulla strada provinciale che da Arzachena porta a Cannigione. Un furgone, per cause in fase di accertamento, è andato a sbattere sul cordolo della strada. Il veicolo si è poi ribaltato più volte ed ha terminato la sua corsa, dopo aver sbattuto contro il guardrail, al centro della strada.
Per il conducente, unico occupante del veicolo, è stato necessario il trasporto in ospedale da parte del personale del 118.
Non sono stati coinvolti altri veicoli.
La strada è rimasta chiusa per la durata dell'intervento. Sul posto la Polizia Locale di Arzachena.
(Unioneonline/v.l.)