Arzachena: turista stroncato da un infarto nell’hotel, si indaga per omicidio colposoIl decesso avvenuto alla vigilia di Ferragosto: perquisita la camera dell’albergo e disposta l’autopsia, l’uomo aveva assunto droghe
La Procura di Tempio procede con un’inchiesta (omicidio colposo) sul decesso di un turista pugliese di 51 anni, avvenuto alla vigilia di Ferragosto in un hotel nel territorio di Arzachena.
L’uomo è morto a causa di un arresto cardiaco ma il pm Alessandro Bosco ha disposto l’autopsia e una serie di accertamenti affidati alla polizia giudiziaria. Gli investigatori avrebbero segnalato al pubblico ministero che la persona deceduta ha assunto sostanze stupefacenti nelle ore immediatamente precedenti alla morte.
È stata eseguita una perquisizione nella camera d’albergo che la vittima occupava sino al momento del decesso. Sull’esito delle attività in corso c’è la massima riservatezza. La Procura sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita del turista pugliese, sarebbero state sentite diverse persone.