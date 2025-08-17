Golfo Aranci, liquami nello stagno della spiaggia di Sos Aranzos? «Acqua torbida e odore malsano»Il comitato dei cittadini Maremosso chiede l’intervento delle autorità competenti
Uno stagno, d'estate asciutto, come i tanti che caratterizzano i retrospiaggia degli arenili di Golfo Aranci, da più di una settimana è pieno di acqua torbida di colore violaceo e di odore malsano.
A segnalare la situazione in cui versa lo stagno accanto alla spiaggia di Sos Aranzos, il comitato dei cittadini Maremosso.
«Non possiamo ignorare quello che appare come uno sversamento di liquami o altre sostanze presumibilmente inquinanti: l'acqua sembra riversarsi direttamente in mare in una spiaggia molto frequentata», dicono dal comitato.
E aggiungono: «Chiediamo che le autorità competenti intervengano al più presto per identificare la natura di questa anomalia, tutelare la salute dei cittadini e proteggere l'ambiente marino».