Sono indagati per omicidio colposo i due carabinieri intervenuti ad Olbia la sera di sabato scorso dopo che alcuni cittadini avevano segnalato aggressioni da parte di un uomo per le strade del rione di Santa Mariedda. Fermato con il taser, Gianpaolo Demartis, 57 anni, originario di Bultei, è morto per arresto cardiaco nell'ambulanza diretta in ospedale.

Ad essere indagati sono il capo pattuglia e il militare che materialmente ha usato il taser per bloccare Demartis. L'iscrizione sul registro degli indagati da parte del procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, è un atto dovuto dopo l'apertura del fascicolo e la decisione di procedere con l'autopsia sul corpo della vittima.

Secondo quanto trapela dalle indagini, i militari avrebbero avvisato per ben tre volte Demartis di essere pronti a utilizzare il taser: al terzo avviso, la scarica che ha immobilizzato l’uomo, andato poi in arresto cardiaco.

L'inchiesta della Procura di Tempio si muove su un doppio binario: da una parte accertare con esattezza le cause esatte del decesso - i familiari hanno confermato che la vittima era cardiopatica -, dall'altra ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti.

Nel frattempo il Sic, Sindacato indipendente dei Carabinieri, ha annunciato che si farà carico dell’assistenza legale dei due militari: il difensore nominato è Maria Paola Marro, avvocato del foro di Milano. Si tratta del primo caso in Italia di applicazione del pacchetto sicurezza per quanto concerne la tutela di carabinieri.

© Riproduzione riservata