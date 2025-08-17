La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta. Un 57enne di Olbia, sardo, ieri stava creando problemi in periferia nel centro abitato: un caso differente dalla rissa avvenuta sempre in città dove ieri sono rimaste ferite due persone.

I carabinieri si sono avvicinati ed era difficile fermarlo, motivo per cui hanno deciso di usare il taser. Durante il trasferimento in ambulanza, però, l’uomo ha avuto un arresto cardiaco ed è morto, nonostante i tentativi di rianimarlo del personale sanitario.

Ci saranno accertamenti della Procura e dei carabinieri. L’uomo era fuori controllo, i carabinieri non avevano molte alternative, però è morto e dunque è necessaria l’apertura di un'inchiesta.

Secondo quanto ricostruito dal SIC (Sindacato Indipendente dei Carabinieri) l’uomo, nonostante i ripetuti inviti a calmarsi, si è scagliato «con inaudita violenza» contro i militari, colpendo uno di loro al volto e causandogli lesioni tali da richiedere il trasporto in ospedale. Di qui l’utilizzo del taser

Secondo il SIC gli uomini dell’Arma hanno agito «con professionalità, attenendosi alle procedure operative previste in occasione di intervento nei confronti di soggetti che versano in grave stato di alterazione psicofisica e che pongono in essere comportamenti altamente pericolosi». Il segretario nazionale Luigi Pettineo ha offerto immediata assistenza psicologica e legale ai colleghi e chiederà l’attivazione della tutela legale prevista dal pacchetto sicurezza, affinché i carabinieri non debbano sostenere alcuna spesa nell’esercizio del diritto di difesa nel procedimento penale.

