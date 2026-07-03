Parte la mobilitazione in Alta Gallura contro il progetto di parco eolico presentato dalla società Trynyty.

L’intervento, sei torri eoliche, interessa i territori di Calangianus, Sant’Antonio, Olbia e Telti. La società ha avviato l’iter per ottenere il via libera agli aerogeneratori, con l’apertura della procedura per la valutazione di impatto ambientale.

Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha annunciato la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per la prossima settimana.

Albieri ha dichiarato: «Ci opponiamo perché non si tratta di una transizione ecologica ma di un assalto industriale al nostro patrimonio paesaggistico e ambientale».

Il sindaco di Sant’Antonio, Carlo Viti, ha convocato per venerdì dieci luglio la seduta di un Consiglio Comunale aperto dedicata al tema del parco eolico. Viti ha annunciato una serie di iniziative legali per contrastare l’istallazione degli aerogeneratori, alcuni collocati all’interno di aziende agrituristiche.

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