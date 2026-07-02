Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri ha revocato l’autorizzazione unica n.74 del 2026 che aveva dato il via libera al contestato progetto Tavolara Bay a Cala Finanza.

Niente più Zes, dunque, e niente glamping sul promontorio della località costiera gallurese di Loiri Porto San Paolo. «La revoca è stata adottata proprio in ragione della sopravvenuta revoca, da parte del nostro Consiglio Comunale, della delibera di indirizzo n. 50 del 25 novembre 2025», spiega il sindaco Francesco Lai.

Lo scorso 30 giugno, in una seduta del consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo con un unico punto all'ordine del giorno, il sindaco Lai aveva illustrato le motivazione della richiesta ai consiglieri di revocare in autotutela la delibera fatta nel novembre del 2025 che consentiva la riqualificazione della zona.

A due giorni di distanza, e dopo la massiccia partecipazione alla manifestazione di ieri di cittadini e gruppi di attivisti proprio a Cala Finanza, arriva oggi lo stop da Roma. Uno stop che riguarda l'unico progetto presentato, quello del glamping, mentre - come ha anche specificato la Regione - non è mai stata presentata alcuna istanza su un resort che la società Italo brasiliana Tavolara Bay srl, che fa capo al gruppo Jhsf, avrebbe in progetto di realizzare in quell'area.

Il sindaco

«È una vittoria del principio di leale collaborazione tra istituzioni. È la dimostrazione che quando un Comune esercita con serietà e rigore le proprie prerogative, lo Stato sa ascoltare. E sa correggersi», ha dichiarato Lai.

La Regione

«Si conferma ciò che la Regione sostiene fin dall'inizio. – ha dichiarato Francesco Spanedda, assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - La questione non era essere favorevoli o contrari agli investimenti, ma il rispetto delle regole e delle competenze istituzionali. La pianificazione urbanistica non è un passaggio formale e le procedure straordinarie non possono trasformarsi in scorciatoie".

«La Regione – sottolinea il vicepresidente Giuseppe Meloni – si è opposta in ogni sede al provvedimento, prima con opposizione formale al Consiglio dei ministri e poi anche davanti al giudice amministrativo. Il progetto era in contrasto con le norme paesaggistiche regionali e con le competenze in materia di governo del territorio che lo Statuto speciale attribuisce alla Sardegna».

La revoca odierna «dimostra che avevamo fondati motivi per contestare quel provvedimento», sottolinea Meloni, evidenziando che quella della Regione «non è mai stata una battaglia contro qualcuno, ma per il rispetto delle regole e dello Statuto speciale, attraverso cui la Sardegna esercita le proprie competenze e tutela il territorio, il paesaggio e il diritto delle comunità a partecipare alle scelte che le riguardano».

La decisione presa a Roma è «un riconoscimento importante di questi principi», conclude Meloni, ringraziando il Comune di Loiri Porto San Paolo per l’annullamento della propria delibera.

Attacco FdI

Non mancano le critiche all’operato della Giunta regionale, Cristina Usai (FdI): «Il Campo Largo prova a riscrivere la realtà su Cala Finanza. Prima approvano atti politici che cambiano il quadro urbanistico, poi, quando i cittadini si ribellano e il caso esplode, si prova a scaricare ogni responsabilità sul Governo nazionale».

(Unioneonline)

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