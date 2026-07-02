Santa Teresa Gallura, crolla un muro per le forti piogge: alloggi sgomberatiBloccato l’accesso ad alcuni appartamenti di un condominio
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Allarme in tarda mattinata a Santa Teresa Gallura, dove i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di San Pasquale per il crollo di un muro di riempimento.
A causare il danno le forti piogge che stanno colpendo il territorio da questa mattina.
Bloccato l’accesso, a causa del crollo, ad alcuni appartamenti di un condominio con gli abitanti supportati nello sgombero degli alloggi.
Non si segnalano feriti, sul posto anche la Polizia Locale di Santa Teresa Gallura.
(Unioneonline)