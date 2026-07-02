Budoni, Claudio Bonomi verso la panchina: sarà lui il dopo CerboneLa società deve ora definire l'organico da mettere a disposizione del mister
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Il Budoni avrebbe individuato il sostituto di Raffaele Cerbone. A guidare la formazione biancoblù nella prossima stagione di Serie D dovrebbe essere Claudio Bonomi, reduce dall'ultima annata sulla panchina della Nuorese ed ex tecnico del Barisardo.
Un nome di esperienza e con un passato importante da calciatore: Bonomi, nel corso della sua carriera tra Serie A e Serie B, ha vestito le maglie di Lecce, Empoli, Sampdoria, Castel di Sangro e Torino. Un bagaglio di alto livello che ora mette a disposizione del club nel suo percorso in panchina.
Bonomi prenderà dunque il posto di Raffaele Cerbone alla guida tecnica dei biancoceleste. Nella rosa dei candidati figurava anche Marco Maiotti, allenatore che in Sardegna ha guidato Torres, Carbonia e Nuorese.
La scelta del nuovo tecnico rappresenta il primo tassello per costruire il Budoni che verrà, con la società ora attesa dalle prossime mosse per definire l'organico da mettere a disposizione del neo allenatore.