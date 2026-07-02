Un’occasione di riflessione sul ruolo di San Benedetto nella storia e nell’identità dell’Europa. È questo l’obiettivo dell’incontro “San Benedetto e l’Europa”, promosso dall’Istituto Euromediterraneo in collaborazione con l’Associazione Terranova, in programma giovedì 9 luglio 2026, alle ore 19.00, presso il Monastero Mater Dei, in via Arcobaleno 40 a Porto Istana.

L’iniziativa intende approfondire il significato della figura di San Benedetto da Norcia, proclamato Patrono d’Europa da Papa Paolo VI nel 1964, e il contributo che la tradizione benedettina ha offerto nei secoli alla costruzione dell’identità culturale, spirituale e civile del continente europeo. Attraverso il dialogo tra due autorevoli rappresentanti del mondo ecclesiale e culturale, l’incontro offrirà spunti di riflessione sull’attualità del messaggio benedettino e sul suo valore nel contesto europeo contemporaneo.

A confrontarsi saranno Padre Massimo Maria Terrazzoni, Priore del Monastero Mater Dei, e Don Giorgio Diana, Direttore dell’Istituto Euromediterraneo, che guideranno il pubblico in un percorso dedicato alle radici spirituali dell’Europa e all’eredità lasciata dal monachesimo benedettino.

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