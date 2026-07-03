Rafforzare la sicurezza in mare, garantire controlli sul demanio e presidiare il porto di Cannigione durante la stagione turistica.

Sono gli obiettivi dell’accordo di collaborazione che sarà firmato nei prossimi giorni tra la Capitaneria di Porto di La Maddalena e il Comune di Arzachena. L’intesa riguarderà vigilanza, controlli, presidio operativo, sicurezza della navigazione e tutela delle aree marittime e demaniali del territorio comunale. Al centro c’è il porto di Cannigione, considerato una delle principali infrastrutture marittime di Arzachena. Un punto di riferimento per nautica, turismo, commercio e attività legate al mare.

Durante l’estate l’intero sistema costiero è sottoposto a una forte pressione. Aumentano i flussi turistici, balneari e diportistici. Per questo la Sezione Marittima di Cannigione viene indicata come presidio operativo strategico.

La presenza della Guardia Costiera contribuirà alla sicurezza della navigazione, alla tutela della vita umana in mare, alla legalità e alla salvaguardia dell’ambiente marino e costiero.

L’accordo prevede vigilanza sul demanio marittimo, monitoraggio degli specchi acquei e delle aree portuali, controllo della navigazione da diporto e verifica del rispetto delle ordinanze marittime.

Sono comprese anche le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti, la vigilanza sulla pesca professionale e sportiva e il supporto in occasione di manifestazioni nautiche, sportive, ricreative e turistiche.

Il Comune di Arzachena garantirà il supporto logistico e organizzativo necessario al funzionamento del presidio. La convenzione resterà valida fino al 31 ottobre 2026, con possibilità di proroga o rinnovo.

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