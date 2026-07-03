Un controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un'operazione antidroga. I carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato un trentacinquenne, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'intervento è scattato durante un normale servizio di controllo del territorio, quando una pattuglia ha notato un'auto procedere a velocità particolarmente sostenuta e con una condotta di guida molto pericolosa lungo una delle principali arterie della città, in una zona particolarmente frequentata da residenti e turisti.

Fermato il conducente, i militari hanno approfondito gli accertamenti con perquisizioni personale, veicolare e domiciliare.

L'attività ha consentito di sequestrare ingenti quantitativi di cocaina, hashish, marijuana e droghe sintetiche, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi, denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio e una pistola a salve priva del tappo rosso.

L'operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

(Unioneonline)

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