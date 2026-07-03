Problemi con le connessioni Internet nel quartiere cagliaritano di Villanova. In questi giorni in diverse abitazioni e uffici la rete non funziona regolarmente.

Numerose le segnalazioni sui gruppi Facebook del quartiere e nelle chat. I problemi, comuni a vari provider, potrebbero riguardare l’infrastruttura della fibra ottica.

(Unioneonline/A.D)

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