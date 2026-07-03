Il caso
03 luglio 2026 alle 15:37aggiornato il 03 luglio 2026 alle 15:43
Villanova senza internet, pioggia di segnalazioni per i disserviziDisagi per tanti abitanti e lavoratori
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Problemi con le connessioni Internet nel quartiere cagliaritano di Villanova. In questi giorni in diverse abitazioni e uffici la rete non funziona regolarmente.
Numerose le segnalazioni sui gruppi Facebook del quartiere e nelle chat. I problemi, comuni a vari provider, potrebbero riguardare l’infrastruttura della fibra ottica.
(Unioneonline/A.D)
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