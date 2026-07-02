Un ammasso di plastica annerita è tutto ciò che resta dei circa venti mastelli per la raccolta di carta e cartone andati a fuoco nella notte davanti al civico 20 di via Petta, a Olbia.

L'allarme è scattato nelle ore notturne e sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia Basa che ha domato rapidamente le fiamme e messo in sicurezza l'area, evitando che l'incendio si propagasse.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento ma è probabile si tratti di un atto doloso. Alcuni residenti della zona, nel quartiere di San Nicola, riferiscono di sentire spesso urla e schiamazzi nelle ore notturne.

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