Avevano installato all'interno della loro caffettiera a Palau un impianto di videosorveglianza non autorizzato e che serviva per controllare a distanza i lavoratori durante il turno: al titolare dell'attività commerciale costiera i Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Sassari hanno sospeso l'attività imprenditoriale ed elevato sanzioni amministrative ed ammende per oltre 11.500 euro.

Dai controlli, infatti, è emerso che nella caffetteria un lavoratore su tre era in nero, ossia privo di un regolare contratto di lavoro, violazione che che ha fatto scattare l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività.

Inoltre gli uomini dell'Arma hanno riscontrato anche una grave violazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro perché la caffetteria non aveva il documento di valutazione dei rischi.

