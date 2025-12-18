Santa Teresa Gallura, inaugurato il centro di primo soccorso per la fauna marinaLa struttura ospiterà anche attività di educazione ambientale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Santa Teresa Gallura compie un passo importante nella tutela dell’ambiente marino. L’Area Marina Protetta di Capo Testa–Punta Falcone è ora dotata di un centro di primo soccorso per la fauna selvatica, con particolare attenzione alle tartarughe marine. La nuova struttura è stata inaugurata ieri nei pressi della spiaggia di Rena Bianca, dove è stata realizzata per garantire interventi tempestivi in caso di animali feriti o in difficoltà. Il centro è già provvisto delle attrezzature necessarie per le prime attività di soccorso e sarà presto convenzionato con un veterinario. Opererà inoltre in stretto contatto con il Parco nazionale dell’Asinara per l’eventuale trasferimento degli esemplari che necessitino di ricoveri e cure prolungate. Accanto alla funzione sanitaria, la struttura ospiterà anche attività di educazione ambientale rivolte a cittadini, studenti e visitatori. Al taglio del nastro erano presenti la sindaca di Santa Teresa Gallura e presidente dell’Area Marina Protetta, Nadia Matta, la vedova del comandante Domenico Usai, al quale il centro è intitolato, il direttore dell’Amp Yuri Donno e numerose autorità civili e militari. Tra queste il comandante della Direzione marittima del Nord Sardegna, Gianluca D’Agostino, e il comandante della Capitaneria di porto di La Maddalena, Vittorio Vanacore, nelle cui competenze rientrano Santa Teresa Gallura e l’area marina, oltre a rappresentanti delle associazioni ambientaliste e a numerosi cittadini. L’inaugurazione si inserisce nel programma della quattro giorni di festa dell’Area Marina Protetta, che nel pomeriggio di ieri ha ospitato convegni tematici e che proseguirà nei prossimi giorni con iniziative ambientali, educative e gastronomiche, rafforzando il legame tra tutela del mare e comunità locale.