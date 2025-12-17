Il record di Luras, il ballo dei debuttanti taglia il traguardo delle 23 edizioniI saluti della comunità sono stati portati dal sindaco, Leonardo Lutzoni
La comunità di Luras ha festeggiato, come succede ormai da 23 anni, il debutto in società di ragazze e ragazzi che hanno compiuto 18 anni.
Il centro dell’Alta Gallura ha costruito progressivamente questa che è diventata ormai una tradizione, unica nell’Isola.
I debuttanti si sono presentati al paese con una serata che li ha visti impegnati in esibizioni artistiche, canto, ballo e una rappresentazione teatrale rigorosamente in lurese.
