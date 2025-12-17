La comunità di Luras ha festeggiato, come succede ormai da 23 anni, il debutto in società di ragazze e ragazzi che hanno compiuto 18 anni.

Il centro dell’Alta Gallura ha costruito progressivamente questa che è diventata ormai una tradizione, unica nell’Isola.

I debuttanti si sono presentati al paese con una serata che li ha visti impegnati in esibizioni artistiche, canto, ballo e una rappresentazione teatrale rigorosamente in lurese.

I saluti della comunità sono stati portati dal sindaco, Leonardo Lutzoni.

