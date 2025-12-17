Dalle scuole della Gallura è partito un viaggio educativo che unisce teatro, tecnologia e sostenibilità ambientale. Oltre duemila studenti tra Gallura, Nurra e Marmilla sono stati coinvolti nel “Silent Tales Project”, programma nato dal connubio tra Michele Moi, autore di colonne sonore per il teatro dell’infanzia, e la psicologa Julie Messina, con il coinvolgimento di Roerso Mondo, compagnia teatrale con sede ad Arzachena composta da attori, registi e scrittori di fama nazionale ed europea. Il progetto è sostenuto da Next Generation UE e dal Ministero della Cultura e, nel biennio 2024-2025, ha già coinvolto oltre tremila studenti. Il percorso ha fatto tappa negli istituti secondari di primo grado di Aglientu, Arzachena, Aggius, Santa Teresa Gallura, Pau e Sassari, portando tra i banchi di scuola la fiaba teatrale “Jula e il Drago”, scritta da Marco Gnaccolini e diretta da Vincenzo Tosetto.

Gli spettacoli si svolgono in modo immersivo e a basso impatto ambientale: gli studenti, dotati di cuffie wifi, seguono la narrazione all’interno di paesaggi sonori alimentati da energia pulita. La storia affronta temi attuali come l’inclusione sociale, gli stereotipi, gli incendi dolosi e il sovrasfruttamento del suolo. Jula, figlio di un ladro, viene ingiustamente accusato di aver appiccato un incendio al bosco che invece aveva cercato di salvare, offrendo lo spunto per una riflessione collettiva sul pregiudizio e sulla responsabilità individuale. Alla visione dello spettacolo si affianca un gioco interattivo a squadre basato sul role playing, pensato per stimolare fantasia, empatia e senso critico. Il tour di dicembre, avviato il 12 e in programma fino al 19 dicembre, è sostenuto da diverse amministrazioni comunali e dal contributo dell’otto per mille della Chiesa Valdese.

