Ad Arzachena parte un’iniziativa pensata per colmare il divario digitale e rendere la tecnologia uno strumento alla portata di tutti. Il Comune promuove infatti un corso base gratuito sull’uso dello smartphone, rivolto in particolare ai cittadini over 45, con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali e favorire l’inclusione. Il percorso formativo si articolerà in quindici lezioni pratiche e interattive, della durata di due ore ciascuna, durante le quali i partecipanti impareranno a utilizzare in modo consapevole ed efficace il proprio telefono. Dall’accensione e spegnimento del dispositivo alla gestione della batteria, dall’uso del touch screen alle chiamate, passando per rubrica, messaggistica e navigazione in rete, il corso affronterà tutte le funzioni essenziali. Spazio anche all’utilizzo delle app più diffuse, come WhatsApp, Google Maps e la fotocamera, oltre alle ricerche su Google e alla ricerca vocale. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla sicurezza digitale, con strumenti utili per riconoscere ed evitare truffe, messaggi sospetti e tentativi di frode, imparando a proteggere i propri dati personali. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 13 del 12 gennaio 2026 tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it. La graduatoria seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle richieste e saranno ammessi i primi dieci candidati. Le lezioni si terranno presso la Biblioteca comunale di Arzachena, con calendario pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

© Riproduzione riservata