Toccherà ad Antonio Giuliani inaugurare gli spettacoli organizzati a Golfo Aranci per le feste. Il comico, cabarettista e attore romano sarà protagonista il 21 dicembre, a partire dalle 18, del primo show del 2025 di “Dolce Natale a Golfo Aranci”, il villaggio natalizio allestito nella piazza principale del borgo gallurese.

Con oltre trent’anni di carriera, Giuliani porterà sul palco uno spettacolo che è un autentico viaggio tra ironia, emozioni e ricordi, con lo sguardo sempre rivolto al futuro, attingendo ai successi televisivi di “La sai l’ultima?”, “Zelig”, “Made in Sud” e “Comedy Central” come alle sue interpretazioni teatrali e cinematografiche.

La rassegna comica e musicale all’interno del Villaggio di Natale, che anima ogni anno il paese durante le feste con giochi, spettacoli, luci e intrattenimento per tutta la famiglia, proseguirà il 28 dicembre col concerto dei Neri per Caso, seguito il 3 gennaio dallo show di Uccio De Santis. Ultimo appuntamento il 5 gennaio con la comicità irriverente di Dario Cassini.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, porta la firma dell’associazione Il Leone e le cornucopie, ed è sostenuta dal Comune di Golfo Aranci.

© Riproduzione riservata