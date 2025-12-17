Palau si prepara a diventare un laboratorio con “Arte e Scienza in Piazza”, l’iniziativa promossa dal Settore Socio Culturale del Comune di Palau in programma oggi martedì 17 dicembre, dalle 8:30 alle 14:30, presso il Cineteatro Montiggia. L’evento nasce con l’obiettivo di avvicinare studenti, docenti e cittadini al mondo dell’arte, della scienza e della cultura, favorendo la partecipazione attiva e il dialogo tra scuola e territorio. Protagonisti della giornata saranno gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo “Anna Compagnone” e dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Falcone e P. Borsellino”, affiancati dai docenti, che presenteranno le proprie offerte formative attraverso attività didattiche, laboratori, dimostrazioni ed esposizioni. Il progetto, fortemente sostenuto dall’Amministrazione comunale, rientra nelle azioni volte a promuovere interventi educativi, integrativi e sperimentali, valorizzando il ruolo della scuola come centro di crescita culturale e sociale. “Arte e Scienza in Piazza” mira infatti a coinvolgere in prima persona la comunità scolastica e la popolazione, creando occasioni di confronto e condivisione dei saperi. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, confermando la volontà di rendere la cultura accessibile e partecipata. Un appuntamento che rafforza il legame tra istituzioni, scuola e territorio.

© Riproduzione riservata