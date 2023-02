La polizia stradale di Nuoro, distaccamento di Siniscola, ha scoperto su un autocarro la presenza di un cronotachigrafo privo dei sigilli di montaggio. Il ritrovamento è stato fatto nel corso di un controllo sulla Statale 131 Dcn, a Budoni.

All’autista è stata ritirata la patente e sono state proposte sanzioni per 1.732 euro.

Dopo la prima verifica il camion è stato controllato in modo approfondito in un’officina autorizzata e sono in corso accertamenti tecnici per individuare eventuali altre responsabilità a carico del proprietario del mezzo.

Lo scorso anno sono stati sanzionati dalla Sezione Polizia Stradale di Nuoro e dai suoi Distaccamenti oltre 30 conducenti per la stessa infrazione, elemento che dimostra una non poca diffusione di questo tipo di violazione, soprattutto tra i veicoli provenienti dalle zone portuali.

(Unioneonline/s.s.)

***

LEGGI ANCHE:

© Riproduzione riservata