Interrogatorio in carcere per Emanuele Ragnedda, arrestato per l’omicidio di Cinzia Pinna, commesso a Palau nella notte tra l’11 e il 12 settembre.

La pm di Tempio Noemi Mancini ha sentito l’imprenditore – assistito dagli avvocati Luca Montella e Gabriele Satta – nel penitenzia rio di Bancali.

Da quan to si apprende, nel corso del colloquio Ragnedda ha risposto a tutte le domande e avrebbe fornito i nomi di tutte le persone che avrebbero visitato nei due giorni successivi al delitto la sua tenuta a Conca Entosa, nel cui terreno è stato rinvenuto il corpo senza vita della 33enne di Castelsardo.

Nel corso dell’interrogatorio l’imprenditore avrebbe inoltre ribadito di aver sparato per difendersi da un’aggressione subìta dalla donna.

Un’altra novità nelle indagini arriva da Rosamaria Elv o, l'amica di Ragnedda indagata per presunto favoreggiamento.

La donna – assistita dall’avvocato Francesco Umberto Furnari –avrebbe infatti consegnato agli inquirenti un altro telefonino, con il quale Ragnedda avrebbe effettuato diverse chiamate. Elvo, a inizio indagine, aveva già fornito altri elementi agli investigatori, a cominciare da alcune password per sbloccare i dispositivi dell’imprenditore.

