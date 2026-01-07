La Maddalena, scontro su watefront e piano regolatore portuale bloccatiL’opposizione: non si conosce nemmeno la bozza. L’assessore: in Consiglio entro tre mesi
Da tempo si ha notizia che l’amministrazione comunale stia lavorando all’elaborazione del Piano Regolatore del Porto ma, allo stato attuale, di questo piano — che «ha bloccato il progetto e la realizzazione del water front, non abbiamo mai avuto la possibilità di vederne nemmeno una bozza»: ad affermarlo è stata, qualche giorno fa, durante i lavori del Consiglio comunale di La Maddalena, la capogruppo d’opposizione di Progetto Isole, Annalisa Gulino. E lo ha fatto rivolgendosi in particolare all’assessore alla Portualità, Valerio Pisano.
Il water front citato dalla Gulino è un progetto, iniziato sotto l’amministrazione del sindaco Angelo Comiti e proseguito con il sindaco Montella — con il quale la Gulino era assessora all’Urbanistica — che prevede lo spostamento del traffico commerciale e dei traghetti da e per Palau dall’attuale sito a quello di Punta Chiara, adiacente a piazza Umberto I.
«Il water front — ha risposto l’assessore Pisano — è bloccato, senza l’approvazione del Piano Regolatore del Porto; la bozza è stata elaborata e sottoposta all’esame di vari enti; nel piano si prevede, tra l’altro, la realizzazione di ormeggi per imbarcazioni davanti all’ex ospedale militare». Rispondendo sulla tempistica e sulla necessità che anche le minoranze consiliari possano venirne a conoscenza, l’assessore Valerio Pisano ha poi affermato che «entro i primi tre mesi dell’anno avremo il pacchetto completo e contiamo di portarlo in Consiglio comunale per la prima approvazione».