Musica, tradizione e partecipazione hanno animato la chiesa di Nostra Signora del Rosario per la diciottesima edizione del Concerto dell’Epifania, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale di Luras.

«La Chiesa si è riempita di musica, emozioni e partecipazione», ha scritto l’Amministrazione comunale di Luras commentando il successo della manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Coro di Luras Su Bubugnulu.

«La chiesa, ricca di pubblico, ha accolto con entusiasmo le straordinarie esibizioni del Coro Su Bubugnulu guidato dal Maestro Giacomo Pinna, dell’Orchestra Popolare Sarda diretta dal Maestro Orlando Mascia e del Movin’on Up Gospel Choir diretto dalla Maestra Pina Muroni».

Un programma articolato, che ha saputo intrecciare sonorità popolari e gospel, valorizzando tradizioni musicali diverse ma accomunate dalla stessa forza espressiva. Non solo musica: la serata è stata impreziosita da un omaggio floreale e da diversi tributi rivolti ad Annamaria Puggioni, «presenza gradita e amata dalla nostra comunità, alla quale sono state dedicate diverse canzoni».

Un momento di particolare intensità emotiva, accolto con partecipazione e rispetto dal pubblico presente. L’evento ha rappresentato un significativo momento di aggregazione culturale e di valorizzazione delle tradizioni, alla presenza del sindaco Leonardo Lutzoni, dell’amministratore parrocchiale don Andrea Domanski e del vicario parrocchiale don Cosima Caria, confermando il Concerto dell’Epifania come appuntamento centrale per la vita culturale e sociale di Luras.

© Riproduzione riservata