Il Comune di Calangianus informa che è stato indetto un bando pubblico per la formazione di una graduatoria valida per l’assegnazione di tre alloggi a canone moderato di proprietà comunale, ubicati all’interno del centro abitato. Due degli alloggi da assegnare in locazione, per la durata di cinque anni, sono ubicati, in Piazza Santa Giusta (Palazzu Mannu B) e uno in via Eleonora d’Arborea (Savigni B). In Piazza Santa Giusta si tratta di un monolocale di 42 mq, e di un bilocale da 57 mq. Il bilocale di via Eleonora d’Arborea (Savigni B) è di 57 mq.

Destinatari del bando sono i cittadini e i nuclei familiari con residenza esclusiva nel Comune di Calangianus, in possesso dei requisiti prescritti dal bando. Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, complete di tutti i dati e corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 16 febbraio 2026. Le domande di partecipazione devono essere compilate utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune di Calangianus. Le domande possono essere presentate: a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Calangianus; spedite mediante raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione) al Comune di Calangianus – Ufficio Protocollo, oppure inviate tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.calangianus@pec.it.

