Forte protesta da parte del sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, nei confronti di un operatore commerciale che avrebbe utilizzato immagini di una delle isole dell’arcipelago per pubblicizzare la propria attività. «L’Arcipelago non è pubblicità di nessuno!», ha tuonato il primo cittadino, definendo il fatto «un atto grave e inaccettabile».

Il sindaco riferisce di aver appreso nei giorni scorsi «che un operatore commerciale di un altro territorio ha utilizzato, senza alcuna autorizzazione, immagini del nostro mare e delle nostre isole per pubblicizzare la propria attività», attribuendo quei luoghi «a un’altra città». Fabio Lai informa pertanto di aver trasmesso, in qualità di sindaco, una «formale diffida, disponendo l’immediata rimozione del video e intimando di non ripetere mai più simili comportamenti». E aggiunge: «Chi pensa di poter usare il nome, le immagini e l’identità del nostro arcipelago senza il rispetto delle regole e senza autorizzazione ha sbagliato indirizzo. La tutela e il rispetto della nostra comunità non sono negoziabili».

Il sindaco di La Maddalena riferisce inoltre di aver incaricato i legali del Comune «della valutazione degli eventuali danni di immagine» e di aver richiesto all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena l’applicazione del regolamento approvato con Delibera n. 23 del 09.07.2022. Non è comunque la prima volta che si verificano fatti simili a quello denunciato dal sindaco.

