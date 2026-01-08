Nascondeva 19 involucri di hashish, denaro contante, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico: un giovane è stato fermato dai carabinieri di La Maddalena con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il ragazzo è stato fermato con il suo motorino in un parcheggio sotterraneo di via Balbo nel pomeriggio di sabato 3 gennaio. Arrestato in flagranza, è poi stato condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

