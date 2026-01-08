È stato varato il programma degli incontri culturali della Biblioteca Manlio Brigaglia di Arzachena, nel corso dei quali Mario Sotgiu, presidente dell’associazione La Scatola del Tempo e la MSD & Partners, in collaborazione con la Geseco, condivideranno con il pubblico argomenti storici (attraverso documenti inediti, antiche carte, mappe e qualche racconto), culturali e artistici della comunità arzachenese e non solo. «Si ricomincia mercoledì 14 gennaio alle ore 16.30 parlando di Arzachena», afferma Sotgiu; «e cioè di quella storia e di quelle storie ancora inedite che conosciamo grazie al contributo generoso di storici, archeologi e studiosi che hanno voluto donarci il loro sapere e le loro conoscenze e che non possiamo certamente tenere per noi, ma che sentiamo il dovere di raccontarvi». Il titolo del primo appuntamento di mercoledì prossimo è “Gli invisibili fili della nostra memoria”. Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 23 gennaio, sempre alle ore 16.30: «Sarà una bella sorpresa», afferma Mario Sotgiu, «perché presenteremo un libro sorprendente, che è anche un piccolo successo editoriale, dal titolo “E se fossi davvero un poeta?” di Alessandro Pitturru». Il terzo appuntamento, venerdì 30 gennaio alle ore 16.30, sarà invece di carattere musicale e avrà per titolo “Steccando si impara”. «Sarà l’occasione per scoprire, con un pizzico di emozione, piccoli talenti musicali arzachenesi in erba». È in via di formazione il programma degli incontri di febbraio.

