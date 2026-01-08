La gip del Tribunale di Tempio, Federica Di Stefano, ha disposto la misura del carcere per un uomo di 50 anni, arrestato a Olbia nei giorni dopo una aggressione ai danni di due carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Stando al capo di imputazione l’uomo, un olbiese ben noto alle forze dell’ordine, ha buttato fuori casa un minore che viveva con lui. Il ragazzino ha chiesto aiuto ai Carabinieri. Alla vista delle divise l’olbiese è andato in escandescenze, ha colpito al viso un militare e poi ha procurato una frattura alla mano all’altro carabiniere intervenuto.

L’uomo, difeso dall’avvocata Daniela Peru, non si è presentato in aula e ora si trova nel carcere di Bancali.

