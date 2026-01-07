Tante foglie colorate, a forma di cuore, quanti sono i bambini nati nel 2025 al Giovanni Paolo II di Olbia. Nel reparto di Neonatologia dell'ospedale olbiese, infermiere e OSS hanno creato un albero della vita: appesi ai rami, 672 nuovi cuori con il nome di ogni bimbo venuto al mondo quest'anno e la data della nascita, da staccare e portare a casa per conservare il ricordo di un giorno speciale.

