l’iniziativa
07 gennaio 2026 alle 18:13
Al Giovanni Paolo II di Olbia un albero della vita per i 672 nati nel 2025Foglie colorate a forma di cuore per celebrare le nascite dello scorso anno
Tante foglie colorate, a forma di cuore, quanti sono i bambini nati nel 2025 al Giovanni Paolo II di Olbia. Nel reparto di Neonatologia dell'ospedale olbiese, infermiere e OSS hanno creato un albero della vita: appesi ai rami, 672 nuovi cuori con il nome di ogni bimbo venuto al mondo quest'anno e la data della nascita, da staccare e portare a casa per conservare il ricordo di un giorno speciale.
