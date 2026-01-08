Olbia, più di mille falsi capi griffati: denunciati due venditori ambulanti, scatta il sequestroGli articoli una volta messi in vendita avrebbero fruttato diverse migliaia di euro
Oltre 1.100 capi di abbigliamento e accessori contraffatti delle più note case di moda italiane e internazionali: è quanto hanno scoperto e sequestrato i miliari della Guardia di Finanza di Olbia durante alcuni controlli nel periodo natalizio.
Denunciati anche due venditori ambulanti, di nazionalità italiana e senegalese: i due vendevano prodotti con loghi e segni distintivi identici a quelli di noti brand di lusso ma privi delle necessarie caratteristiche di autenticità e dei previsti standard di sicurezza.
Gli articoli sequestrati, tra i quali orologi, borse, scarpe, foulard, giubbotti e maglieria sportiva, una volta messi in vendita avrebbero fruttato diverse migliaia di euro.
(Unioneonline/v.l.)