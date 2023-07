Un componente del collegio trasferito a Bari e un altro assegnato al ruolo gip e gup, il collegio del Tribunale di Tempio che si occupa del caso Grillo perde pezzi. La conferma è di queste ore ma è noto da tempo il trasferimento in Puglia di uno dei magistrati che si occupano del processo per la presunta violenza sessuale di gruppo contestata a Ciro Grillo e agli amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

Per il prosieguo del processo i provvedimenti che riguardano i giudici galluresi sono sicuramente un problema. Non è escluso che il collegio venga blindato con delle applicazioni ad hoc che impongano la permanenza a Tempio dei magistrati sino alla conclusione del dibattimento e solo per questo processo.

Di sicuro da domani uno dei giudici che sino ad oggi si è occupato del caso sarà già a Bari. La prossima udienza è fissata per lunedì prossimo e solo in aula si conosceranno le decisioni dei magistrati.

