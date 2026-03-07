Il Comune di Calangianus rinnova la collaborazione con l’associazione “Nuova Pro Loco Calangianus” per l’organizzazione e la promozione delle iniziative culturali e turistiche del 2026. La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale. Alla base della decisione c’è il riconoscimento del ruolo importante svolto dalla Pro Loco nella valorizzazione del territorio e nell’animazione del paese attraverso manifestazioni, eventi e attività di promozione turistica. Per sostenere il programma di iniziative previste per il 2026, il Comune ha deciso di concedere un contributo economico pari a 54.700 euro. I fondi saranno destinati all’organizzazione di eventi culturali, turistici e di intrattenimento finalizzati a promuovere l’immagine di Calangianus e a rafforzare l’attrattività del territorio.

La Giunta ha inoltre stabilito che il rapporto di collaborazione con la Nuova Pro Loco avrà durata annuale ma potrà essere rinnovato automaticamente negli anni successivi. Il provvedimento rientra nelle politiche di sostegno alle associazioni locali impegnate nella promozione culturale e turistica, considerate dall’amministrazione uno strumento fondamentale per lo sviluppo della comunità e per la valorizzazione delle tradizioni e delle risorse del territorio.

