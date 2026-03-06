Ha prima lanciato alcune uova contro la vetrina di un ristorante nel centro di Olbia, poi ha tentato di allontanarsi a bordo di un’auto pur non avendo la patente. Protagonista un minorenne, denunciato dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto territoriale di Olbia per imbrattamento di cose altrui, detenzione di materie esplodenti e sostituzione di persona.

L’intervento dei militari è scattato subito dopo la segnalazione dell’episodio ai danni del locale. I carabinieri hanno individuato il giovane mentre si allontanava a bordo di un’autovettura insieme ad altri due minorenni. Il ragazzo era alla guida nonostante non avesse mai conseguito la patente. Fermato per un controllo, ha tentato di evitare l’identificazione mostrando ai militari un documento d’identità intestato al fratello maggiore, risultato poi estraneo alla vicenda.

Nel corso della successiva perquisizione personale e del veicolo, i carabinieri hanno inoltre trovato alcuni petardi, tra cui uno di fabbricazione artigianale. L’episodio si inserisce in una serie di fatti analoghi segnalati negli ultimi mesi. Sono in corso gli accertamenti per verificare eventuali collegamenti tra i vari episodi.

