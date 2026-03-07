Il Comune di Arzachena installerà, la prossima estate, un’opera commemorativa dedicata a Karim Aga Khan, concepita per armonizzarsi con il paesaggio e raccontare in modo permanente la sua visione e il suo contributo alla storia contemporanea della cittadina e della Sardegna. Un uomo, Karim che “ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di Arzachena e della Costa Smeralda. La sua visione ha saputo coniugare tutela del paesaggio, qualità progettuale e valorizzazione dell’identità locale, trasformando un territorio incontaminato in un modello internazionale di sviluppo armonico”, ricorda l’Amministrazione Comunale, che lo considera “figura di primo piano nel campo della cooperazione, dello sviluppo culturale e della promozione di modelli di crescita sostenibile. A partire dagli anni Sessanta, la sua visione ha contribuito alla trasformazione di un’area di straordinario pregio ambientale in un sistema territoriale noto nel mondo per qualità urbanistica, architettonica e paesaggistica. Porto Cervo rappresenta il luogo simbolico per eccellenza di questo processo, che ha inciso in modo duraturo sull’identità urbana, sociale ed economica della comunità”, contribuendo “a rendere celebre la nostra comunità nel mondo”.

Tra le altre iniziative già realizzate, la prima edizione del Concorso letterario scolastico “Karim Aga Khan”, rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado e pensato per trasmettere ai più giovani il valore culturale e identitario della storia della Costa Smeralda. Parallelamente, l’Amministrazione ha avviato l’iter istituzionale per l’intitolazione della Piazzetta di Porto Cervo alla memoria del Principe, ricevendo nei giorni scorsi il nulla osta della Prefettura, che consente di procedere alla fase operativa.

