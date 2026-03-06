Nei giorni scorsi, a Luogosanto, l’Associazione Ippica “Lu Juali” ha festeggiato il traguardo delle prime 25 candeline dalla sua fondazione. Per celebrare l’anniversario è stato organizzato un momento conviviale che ha riunito soci, collaboratori e rappresentanti delle associazioni del paese, in un clima di partecipazione e condivisione che ha ricordato il percorso fin qui compiuto dal sodalizio.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il sindaco di Luogosanto, Agostino Pirredda, che ha voluto rimarcare il ruolo dell’associazionismo nella vita della comunità. «Un quarto di secolo di passione, impegno e amore per il nostro territorio, per il cavallo e per le tradizioni che fanno parte della nostra identità», ha commentato il primo cittadino, evidenziando anche il significato dell’incontro celebrativo. «Un bel momento di condivisione, reso ancora più significativo dalla presenza di tutte le associazioni del paese e dei tanti collaboratori che, negli anni, hanno contribuito a far crescere questa realtà», associazioni che sono «il cuore pulsante del paese, il motore delle iniziative, il collante sociale che tiene unita Luogosanto».

Nel corso del tempo “Lu Juali” è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di equitazione e per i cavalieri del territorio. L’associazione, di carattere ippico e culturale, partecipa infatti alle principali manifestazioni tradizionali galluresi, alle processioni religiose e alle gare equestri che animano il calendario locale. I suoi cavalieri sono spesso protagonisti nelle celebrazioni religiose e negli eventi folkloristici del paese, accompagnando i cortei e contribuendo a mantenere vive tradizioni radicate nella storia della comunità. Tra gli appuntamenti più significativi spicca la Festa Manna di Luogosanto, durante la quale partecipano i cavalieri dell’associazione insieme ad altri gruppi. Nel 2025 l’associazione ha rinnovato i propri organi direttivi con l’elezione del nuovo presidente, Tomaso Careddu.

