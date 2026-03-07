«Non siamo in contrapposizione con questa amministrazione comunale», ha detto e ribadito Marco Cuccu, coordinatore di Maddalena Civica, che ieri ha tenuto la prima riunione pubblica programmatica in vista delle elezioni di primavera, prendendo tuttavia le distanze dal gruppo che, in Consiglio comunale, porta lo stesso nome, costituitosi qualche mese fa con capogruppo Francesco Vittiello, composto da Stefano Cossu e Giovanni Manconi; quest’ultimo unico presente alla riunione di ieri. «Tutto quello che stanno facendo», afferma Cuccu, riferendosi a Vittiello e Cossu e alle trattative da loro portate avanti, che vedrebbero Stefano Cossu candidato sindaco, «non è stato concordato e senza confrontarsi il gruppo, in particolar modo con me. Per questo motivo, dal prossimo Consiglio comunale Giovanni Manconi prenderà le distanze e uscirà dal gruppo».

Quello di ieri è stato il primo dei tre incontri programmati e programmatici; il prossimo è stato fissato per il 28 marzo e il successivo per l’11 aprile. «Noi vogliamo creare un pensiero alternativo, una visione alternativa, ma non necessariamente siamo in contrapposizione con questa amministrazione», ripete Cuccu, «vogliamo sviluppare dei progetti lungimiranti che possano invertire la tendenza allo spopolamento; Nella nostra città questo è un dato oggettivo, che abbiamo tutti sotto gli occhi, e il nostro programma si propone di far passare la città dalla cultura della sussistenza turistica a quella dell’eccellenza territoriale». Opere strategiche, trasporti, turismo, ambiente, formazione, cultura e sanità sono i principali temi nei quali si articola e si articolerà il programma della lista che, nella riunione del prossimo 11 aprile, nella sala conferenze dell’Hotel Le Nereidi, individuerà, da una terna, il candidato sindaco.

