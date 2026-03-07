La Maddalena, sospensione del reparto Mobi. Il sindaco: «Pronto a rivolgermi alla Procura»Preoccupazione per il servizio dell’ospedale Paolo Merlo
Sull'ipotesi di sospensione temporanea del reparto MOBI dell’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena, il sindaco Fabio Lai afferma di non aver ricevuto alcuna comunicazione formale in merito, né da parte dell’ASL Gallura né dall’Assessorato regionale alla Sanità.
“Qualora una scelta di questo tipo dovesse essere adottata senza il coinvolgimento e senza una preventiva comunicazione alle istituzioni locali, la riterrei un fatto gravissimo", afferma, "che potrebbe configurarsi come una vera e propria interruzione di pubblico servizio. In una simile eventualità, come massima autorità sanitaria locale, non esiterei a segnalare immediatamente la vicenda alla Procura della Repubblica, affinché vengano accertate tutte le responsabilità del caso”.
Dopo aver ribadito però non essere “pervenuta alcuna comunicazione ufficiale in tal senso”, Lai dichiara essere, sulla questione, l’attenzione dell’amministrazione comunale “altissima”, informando che chiederà “formalmente chiarimenti e di essere relazionato su eventuali decisioni che riguardino cambiamenti relativi al funzionamento del nostro ospedale. La tutela del diritto alla salute dei cittadini e la difesa dei servizi sanitari del territorio”, conclude il sindaco, “restano per noi una priorità assoluta.