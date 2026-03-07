Olbia, non si ferma all’alt dei carabinieri: in moto aveva 1,5 kg di cocainaArrestato un uomo di 37 anni dopo aver provato a sfuggire a un controllo
Un uomo di 37 anni, residente a Olbia, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile locale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L'uomo, alla guida di una moto, non si è fermato all'alt dei militari impegnati in un controllo stradale e, dopo un breve inseguimento per alcune vie del centro cittadino, è stato raggiunto e bloccato. Perquisito, è stato trovato in possesso di un chilo e mezzo di cocaina.
Il 37enne si trova ora nel carcere sassarese di Bancali, a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.
(Unioneonline)