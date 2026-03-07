Hanno chiesto scusa alla famiglia Al Khalifa, i regnanti del Bahrein, e hanno anche offerto un risarcimento di qualche migliaio di euro. Amine Zeguir, Zakaria Elhdriaslh e Salim Hadad, secondo la pm Sara Martino, sono i responsabili di alcuni dei clamorosi scippi messi a segno a luglio 2025 in Costa Smeralda.

I tre hanno patteggiato tre anni di reclusione per due episodi, sono accusati di avere sottratto orologi di lusso, sino a 300mila euro di valore, a persone che avrebbero controllato e pedinato.

L’episodio più grave è avvenuto il 23 luglio 2025. La vittima dello scippo (VIDEO) è un giovane principe degli Al Khalifa, famiglia regnante del Bahrein. Due persone scendono da un taxi, una è un componente della famiglia Al Thani (i sovrani del Qatar, proprietari dei più prestigiosi hotel in Costa Smeralda) l’altra è la vittima.

Uno degli scippatori si avvicina al principe e poi improvvisamente lo scaraventa a terra. Il giovane, colto di sorpresa, non riesce a reagire e viene immobilizzato e derubato di un costoso Patek Philippe modello Aquanaut. Il colpo si conclude nel modo peggiore per i franco-algerini, individuati e arrestati dai Carabinieri.

Davanti alla gip di Tempio, Federica Distefano, i tre hanno patteggiato la pena e su richiesta del difensore, l’avvocata Maria Assunta Argiolas, sono stati rimessi in libertà (il pm era contrario alla scarcerazione).

L'avvocato Maria Assunta Argiolas

© Riproduzione riservata