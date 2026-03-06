«Dopo dieci anni alla guida del Comune sento ancora forte il senso di responsabilità verso questa comunità», spiega Agostino Pirredda. «Per questo motivo, dopo una riflessione con la mia famiglia e con il gruppo che in questi anni ha condiviso scelte e responsabilità amministrativa, ho deciso di ricandidarmi alla carica di Sindaco».

Pirredda amministra il Comune dal 2015. Anni che lo stesso primo cittadino definisce intensi e non sempre semplici, segnati anche da scelte amministrative delicate, in particolare nella fase di risanamento finanziario avviata nel 2020. «Abbiamo affrontato quel passaggio con serietà, determinazione e senso delle istituzioni, mettendo al primo posto la stabilità dell'ente, la credibilità amministrativa e la capacità di programmare il futuro», sottolinea Pirredda, indicando i risultati raggiunti ad iniziare da ritrovato equilibrio nei conti del Comune, frutto anche della capacità di intercettare nuove risorse per programmare interventi e investimenti che hanno reso Luogosanto un Comune più solido, più credibile e più capace di guardare avanti.

La decisione di ricandidarsi nasce dalla volontà di consolidare il percorso avviato negli anni passati. La lista che sosterrà la candidatura di Pirredda sarà protetta da una continuità con l'esperienza amministrativa degli ultimi anni, ma includerà anche nuovi ingressi.

«Esperienza e rinnovamento dovranno camminare insieme per affrontare le sfide dei prossimi anni” - afferma il sindaco -. La fase più difficile è stata affrontata. Ora è il momento di trasformare la stabilità raggiunta in nuove opportunità di sviluppo. Luogosanto non è soltanto un Comune da amministrare. È una comunità da custodire, un'identità da preservare e un territorio da valorizzare con equilibrio, rispetto e visione».

