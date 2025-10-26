È risultato positivo all’alcol test il giovane alla guida della Bmw che la scorsa notte è caduta giù dal ponte sulla strada Baldu-L’Agnata, precipitando per una decina di metri e provocando la morte di Omar Masia, 25 anni di Calangianus.

Il tasso alcolemico è risultato leggermente superiore al limite di legge consentito, molto vicino alla soglia ma al di sopra: per questo il ragazzo potrebbe essere segnalato in Procura, non arrestato.

Video di Andrea Busia

La Procura di Tempio intanto ha aperto un’inchiesta sul tragico incidente e ha posto sotto sequestro il veicolo. Il corpo di Masia è a disposizione degli inquirenti, domani il pm deciderà sull’autopsia.

Dramma nel dramma: Omar Masia è figlio di Massimiliano, vigile del fuoco che è intervenuto per prestare i primi soccorsi e ha assistito sotto choc alle operazioni di recupero dell’auto.

Erano cinque nell’auto, diretti ad una festa di laurea. Per cause da accertare, il veicolo ha sbandato ed è uscito fuori strada, oltrepassando i fragili tubi di metallo che dovrebbero fare da guardrail e precipitando dal ponticello per una decina di metri.

Omar Masia

Per una questione di pochi metri sono salvi gli altri quattro occupanti del veicolo. L’auto è infatti atterrata sui massi del letto di un fiume in questo momento secco. Ma se fosse finita poco più in direzione del ponte sarebbero morti tutti annegati, perché subito sotto il ponticello l’acqua c’è.

Video di Andrea Busia

Gli altri ragazzi hanno diversi traumi ma stanno bene, uno è già stato dimesso. Proprio due di loro hanno dato l’allarme: col segnale telefonico assente e nessuna auto che passava di lì, sono riusciti ad uscire dal veicolo cappottato e raggiungere a piedi un'abitazione che si trova nelle vicinanze.

Omar Masia, professione elettricista, era seduto sui sedili posteriori: è morto sul colpo.

© Riproduzione riservata