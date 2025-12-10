Il Comune di Arzachena ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione in concessione novantennale di sei lotti cimiteriali destinati alla costruzione di tombe di famiglia nell’area di ampliamento del civico cimitero. Ogni lotto, del valore di 9.250 euro, consente la realizzazione di edicole funerarie composte da otto loculi e quattro ossarietti, secondo il progetto tipo approvato dall’amministrazione.

La concessione attribuisce ai privati il solo diritto d’uso (il diritto alla nuda proprietà rimane al Comune), non trasferibile né commerciabile, ed è rinnovabile per ulteriori novant’anni. Nelle concessioni a persone fisiche, il diritto alla sepoltura spetta al concessionario e alle persone della sua famiglia ovvero il coniuge, gli ascendenti, i discendenti in linea retta e i collaterali fino al 2° grado e i rispettivi coniugi.

Possono presentare domanda i residenti o coloro che abbiano salme di familiari sepolte nel territorio comunale. Le richieste devono pervenire entro le ore 14 del 9 febbraio 2026, corredate dalla documentazione richiesta e dal deposito cauzionale pari al 50% del canone. L’assegnazione avverrà tramite graduatoria basata su età del richiedente, composizione del nucleo familiare, residenza e presenza di salme da trasferire dai loculi riutilizzabili. Una volta ottenuta la concessione, il concessionario dovrà realizzare l’opera entro un anno dal rilascio del permesso di costruire, pena la decadenza.

L’amministrazione ricorda inoltre gli obblighi di manutenzione e il rispetto delle norme di Polizia Mortuaria. Il bando completo e i moduli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Arzachena.

