«Piove sui mirti divini… E il primo ha un suono e il mirto altro suono e il ginepro altro ancora...» scriveva Gabriele d’Annunzio, evocando l’armonia segreta tra natura e sensi che ancora oggi accompagna chi percorre i sentieri dell’Arcipelago-Parco di La Maddalena. È in questo dialogo tra poesia, territorio e tradizioni che la presidente di Sportisola, Marta D’Amico, introduce la chiusura dell’anno dell’associazione, delle attività e dei trekking da questa organizzati, anno dedicato ai #camminitraleisole: un percorso fatto da una quindicina tra passeggiate, eventi, incontri e scoperte, in cui persone e paesaggi hanno dato vita a un mosaico ricco di esperienze condivise.

L’ultimo appuntamento propone una camminata sensoriale tra i profumi del mirto (a murta in dialetto isulanu), pianta simbolica e protagonista di leggende, da sempre legata al benessere e alla vitalità degli sportivi. Un trekking facile di 5 km conclude il format originale ideato da Sportisola e inserito nel programma di La Maddalena Isola Europea dello Sport 2025, offrendo un’occasione per immergersi nella natura autunnale dell’arcipelago e riscoprirne le essenze più autentiche.

Il ritrovo è fissato alle ore 15 di domenica 14 dicembre, nella spiaggia di Punta Tegge; è richiesto abbigliamento sportivo e una riserva idrica personale. Un pomeriggio dedicato all’ascolto, ai profumi e alla bellezza del paesaggio, per salutare insieme un anno di cammini e aprire lo sguardo sul futuro sportivo dell’isola.

