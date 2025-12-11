Olbia, Capodanno da un milione e 200mila euroA far lievitare il preventivo dei concerti con Marco Mengoni e Lazza, le voci di spesa destinate alla sicurezza
Capodanno da mille e una notte, quella di San Silvestro a Olbia costa un milione e duecentomila euro.
A conti fatti e approvati ieri in Giunta, per brindare all'anno che verrà con Marco Mengoni e Lazza, che si alternano sul palco dell'Isola Bianca tra i fuochi d'artificio sul mare e il dj set di RDS, l'amministrazione comunale spende, rispettivamente, 350 e 200mila euro per i cachet delle due star dell'evento.
Per la notte più lunga dell'anno che promette di essere un imponente show, un palco di 450 metri quadrati da 80mila euro e uno spettacolo pirotecnico da 50mila. A far lievitare il preventivo, le voci di spesa destinate alla sicurezza: più di centomila euro, tra assistenza sanitaria e servizio di sicurezza, per garantire l'incolumità degli avventori.
A presidio dell'area, circa un centinaio di operatori impegnati a gestire l'ordine pubblico, una decina di soccorritori a terra, tre ambulanze e un punto medico avanzato.