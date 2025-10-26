Dolore e cordoglio a Calangianus per la morte di Omar Masia, il 25 enne che ha perso la vita nella notte a Tempio dopo che l’auto su cui viaggiava insieme ad altri quattro giovani è precipitata da un ponte facendo un volo di una decina di metri.

«Questa mattina la nostra Comunità si è risvegliata con una notizia che ci ha lasciati senza parole. Una notizia sconvolgente» le parole del sindaco Fabio Albieri. Che di Omar ricorda poi il tratto di «ragazzo solare, pieno di vita, un grande lavoratore. La sua luce, che ha saputo illuminare chiunque lo conoscesse, si è spenta troppo presto».

«Come Comunità ci stringiamo con affetto e dolore alla mamma Manuela, al papà Massimiliano, ai familiari e agli amici – aggiunge il sindaco – Non ci sono parole davanti a una perdita così grande. Solo silenzio, preghiera e un abbraccio che unisce tutti noi». Quindi il pensiero «anche agli altri ragazzi feriti, con l’augurio che possano riprendersi presto».

Il messaggio del sindaco, affidato anche ai social, ha raccolto moltissimi messaggi di vicinanza alla famiglia.

