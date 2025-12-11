Il 10 novembre si è svolto il passaggio di “leva” per l’organizzazione della festa patronale 2026, con l’ingresso ufficiale dei Fidali 86/01 alla presenza del nuovo parroco, don Jacek Meczel. «Sarà per noi un anno faticoso e impegnativo, ma lo affronteremo con sorriso e spirito collaborativo, coltivando un profondo senso di comunità e di unione», hanno dichiarato. Dopo una partecipata mostra del dolce, il gruppo ha presentato il calendario dei Fidali 86/01 che, spiegano, «nasce dalla volontà di lasciare un ricordo durante questo anno in cui ci accompagnerete verso la festa patronale. Il calendario rappresenta le bellezze del nostro territorio e il profondo senso di comunità che ogni mese e ogni giorno va coltivato».

Il programma delle attività, in questi due primi mesi, è già fitto. I Fidali sono stati operativi in piazza Risorgimento, lunedì 8 dicembre, con la cerimonia di accensione dell’albero; proseguiranno poi da giovedì 18 a martedì 23 nel Villaggio di Natale e infine animeranno due serate speciali domenica 28 e martedì 30; e poi martedì 6 gennaio con l’arrivo della Befana. Sabato 13 dicembre, inoltre, parteciperanno ai festeggiamenti di Santa Lucia, nella suggestiva cornice dedicata alla Santa, su invito del comitato rionale. Il ruolo dei Fidali, di annata in annata, è quella di offrire alla comunità della parrocchia di Santa Maria della Neve, nel centro di Arzachena, e a tutto il territorio comunale, un valido contributo in vista dei quattro giorni della Festa di settembre. «Per noi – scrivono i Fidali 86/01 – sarà un anno di duro lavoro e sacrificio, un anno di volontariato a 360 gradi, un anno in cui tutti i partecipanti al comitato tralasceranno spesso i propri doveri e impegni quotidiani, anteponendo questa “missione”».

