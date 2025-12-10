La comunità de La Maddalena si prepara a una nuova giornata di solidarietà: sabato 13 dicembre prossimo torna la Colletta Alimentare, organizzata dai volontari della Cittadella della Carità insieme alle due parrocchie cittadine. Un appuntamento sempre più necessario, alla luce dell’aumento delle persone che negli ultimi anni si rivolgono al centro di aiuto: quasi 1000 utenti, oltre il 10% della popolazione effettivamente residente nell’arcipelago. Un dato significativo, che racconta le difficoltà quotidiane di tante famiglie, in particolare durante i mesi invernali, quando il lavoro diminuisce drasticamente in un territorio ormai a forte vocazione turistica.

Le richieste non riguardano solo viveri, ma anche indumenti, prodotti per l’igiene, beni per l’infanzia e sostegni economici per affitti, cure mediche o bombole di gas. Colpisce anche la componente eterogenea degli utenti: circa il 40% è di origine straniera. La Cittadella della Carità, inaugurata nel 2021 nei locali parrocchiali del rione Due Strade per volontà dei precedenti, parroco e viceparroco, don Andrea Domanski e don Davide Mela, continua oggi la sua missione grazie a una rete di volontari e alla generosità dei cittadini. La colletta coinvolgerà supermercati e attività commerciali dell’Isola, invitando tutti a donare latte, zucchero, caffè, legumi, alimenti in scatola e prodotti per la cura della persona e della casa.

